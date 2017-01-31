賞遊台灣燈會 雲林陪伴一日遊
春遊賞玩2017台灣燈會正是時候，不論是套裝行程、高鐵、台鐵、自行車，十大遊程玩遍雲林，今天要介紹一日遊的「遊雲看偶趣」及「海口吹風趣」一日遊。
台灣燈會28年來首度在雲林舉辦，50公頃展場是歷屆燈會之最，並首創新住民燈區，展現多元文化；2大燈區及展期分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。
這場華人社會的國際盛事，雲林縣政府結合中部縣市打造由台中清泉崗機場「中進中出」的新潮流旅遊，帶引觀光客暢遊台灣燈會與中台灣。
一日遊套裝行程，分別是賞遊虎尾三寶、北港的「遊雲看偶趣」及口湖、水林的「海口吹風趣」。
虎尾、北港的「遊雲看偶趣」，旅行社推出週一至週五的30人1車一日遊，暢遊北港朝天宮、工藝坊、媽祖景觀公園、天空之橋、媽祖觀光大橋、北港春生活博物館等地。
從北港轉到虎尾，前往北溪剪紙藝術村、毛巾觀光工廠、毛巾故事館及「虎尾三寶」雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍；還要到虎尾糖廠、虎尾鐵橋、虎尾驛、米多力休閒農莊、生機廚房，最後抵達虎尾燈會區巡禮。
口湖、水林的「海口吹風趣」也是週一至週五的30人1車一日遊，帶引參觀馬蹄蛤主題館、體驗海中寶高梁酒烤烏魚子、到台灣鯛生態創意園區、成龍集會所、成龍溼地。
下午還到水林的黃金蝙蝠館、烏克麗麗、番薯厝順天宮，晚餐回到北港品嚐老受鴨肉飯、廟邊煌明假魚肚、神仙酸梅湯、李記生炒鴨肉羹、北港米糕姨、阿不倒骨尾飯、圓環紅燒青蛙，最後抵達北港燈區巡禮。1060131
(中央社)
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