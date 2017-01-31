亞特蘭大賀雞年 美政要體驗春節習俗
美國亞特蘭大僑社連續兩日舉行春節園遊會，吸引許多當地政要與僑胞出席，體驗台灣特有的年味。
亞特蘭大台灣僑胞於28至29日在僑教中心舉行春節園遊會，民主黨聯邦眾議員強生（Hank Johnson）、亞特蘭大市議長密契爾（Ceasar Mitchell）、共和黨喬治亞州黨部主席巴傑特（John Padgett）、喬州參議員密勒（Fran Millar）等美方政要出席。
駐亞特蘭大辦事處長劉經巖致詞表示，亞特蘭大與台北市締結姊妹市將於2年後滿40周年，為強化兩市合作交流，並帶動台灣與美國東南各州經貿、文教、觀光等關係，期盼僑胞及各族裔支持僑界自發推動及規劃的各種交流活動。
亞特蘭大僑社春節園遊會是當地最盛大的年度僑社活動之一，今年參加籌備工作的僑團計20多個，除了傳統的舞龍舞獅、中華民俗及歌舞表演節目外，也介紹各式台灣美食。
連續兩日的園遊會共計吸引僑胞及當地人士超過6千人出席，活動讓美國主流社會與年輕世代瞭解台灣過年特有的習俗與文化。1060131
(中央社)
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