新年衝世界排名 周天成密練皮拉提斯
台灣羽球一哥周天成2016年在里約奧運打進8強，追平中華隊隊史記錄，今年他積極參與皮拉提斯課程，希望讓小肌群運用得更好，盼藉此把自己的世界排名再往上提升。
周天成2016年參加20場世羽聯（BWF）賽事，拿下3場冠軍、2場亞軍，尤其於中華台北羽球公開賽中，他在滿場球迷加油聲下，為地主留住男單金牌一戰最為經典。
另外，周天成代表台灣參加里約奧運，進到追平隊史最佳的8強，而後又獲得台灣體壇最高榮譽-體育運動精英獎的最佳男運動員精英獎，在2016年堪稱豐收。
進到2017年周天成希望自己的成績能持續進步，尤其希望在世界排名上有重大突破，「今年我會以追逐世界排名為主要目標，希望能有機會站上世界前3」，周天成說。
周天成表示，他2016年在超級系列賽等級的比賽中發揮得都不夠理想，今年想在世界排名上有所提升，必須好好掌握超級系列賽的比賽，才有機會完成自己的目標。
為了達到這樣的理想，周天成透露，他現在不止加強一般羽球的技法，也正密練皮拉提斯中。
周天成說，他接觸皮拉提斯的課程，至今斷斷續續有兩年時間，不過2016年練的時間比較少，現在他為了訓練小肌群的運用，決定積極上皮拉提斯的課，好讓自己在身體運用的平衡上更加平衡。
即便目前必須有不少時間在高雄的國訓中心訓練，但周天成每週都會固定回到台北上皮拉提斯的課程，希望今年能把世界排名衝高，也期待2020年能再前進東京奧運。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。