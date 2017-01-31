雄獅堡穿新妝 金門愈夜愈美麗

過去充滿殺氣的金門雄獅堡，在縣政府的巧思下，以回收資源重新打造，原有的路燈團轉化為庭園燈，加上紅藍白三色點綴，為昏暗的海濱公園增添幾許浪漫，也成了春節新亮點。

位於金城鎮南海邊的雄獅堡及濱海公園，在民國90年間曾設置20米高燈一座，由縣府養護工程所維管；去年9月莫蘭蒂風災損壞燈具，鑑於燈座維護不易而且效益不佳，養工所依照縣長陳福海在縣府重大施政計畫項目列管會議中的指示，以創意型塑成為新亮點。

養工所人員集思廣益後，決定利用金門縣正推動低碳島所汰換耗能的舊路燈燈罩，研究折射光源的特性，結合1瓦LED燈泡，將原路燈的功能轉化為庭園燈，活化公園，其間再以紅藍白三色點綴，為原本昏暗的海濱公園帶來新的活力，讓平常在這裡運動散步的民眾及旅客驚豔，同時也更加安全。

另外，20米高燈的燈具既已損毀，養工所也發揮巧思，用24條鋼索綁上耶誕燈，柱頂排列五顆星芒，在夜間為雄獅堡增添浪漫氛圍，不僅吸引許多人專程來拍照，也成了情侶約會的新選擇。

養工所表示，104年起配合縣長「點亮金門」施政理念，在機場圓環、小徑圓環、八二三勝利碑圓環，瓊林圓環及機場地下道出口處等處配合林務所花木布置，增設夜間節點燈光，使地區民眾及回鄉旅客對金門夜景有新的感受。

這項點亮金門措施去年度更擴及陶瓷廠，夏興三角亭及正在施作的料羅圓環，同時配合林務所在環島北路四段，以及環島西路等道路拓寬美化，同步進行管線布設作業中。

養工所說，這次雄獅堡夜間燈光美化就是基於以上基礎，由員工以既有材料及環境自行施作，相關燈具都是低碳低耗能環保可回收再使用的材料，不但創造出新亮點，同時可從廈門看到金門，讓對岸民眾看到金門愈夜愈美麗。正值新春期間，預料這裡也會成為民眾休閒的好去處。1060131

(中央社)