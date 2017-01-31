凱撒飯店拓展版圖 大量職缺供給運動員
凱撒飯店連鎖今年將在板橋、萬華、中崙、內湖等地成立新飯店，凱撒飯店連鎖董事長、中華奧會主席林鴻道表示，屆時大量職缺提供給運動員轉職，希望創造雙贏。
去年是企業女子壘球聯賽元年，凱撒飯店連鎖贊助的凱撒勇士榮獲亞軍，而隨著聯賽落幕，林鴻道顧慮到，選手必須在工作和打球之間做抉擇，但未來的國際賽仍需要這些戰力，因此全力協助球員轉職。
「想兼顧打球與工作的運動員，歡迎到我們飯店。」林鴻道表示，考慮到運動員的訓練和比賽，所以賽季期間每週工時可以減半，就可以領到7成的薪資，讓選手鍛鍊和收入兼顧。
凱撒飯店連鎖副總裁武祥生強調，運動員有堅強毅力、不怕挫折、高度抗壓和團隊合作等特質，非常符合飯店需要的人才特性，只要適當的教育訓練，運動員的加入將相當有幫助。1060131
(中央社)
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