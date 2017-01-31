蔡英文視察機場捷運 搭乘並致詞

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桃園機場捷運將於2月2日大年初六試營運，蔡英文總統31日視察機場捷運，從機場捷運台北站搭乘至機場捷運高鐵桃園站。(劉宗龍攝)

桃園機場捷運將於2月2日大年初六試營運，蔡英文總統31日視察機場捷運，從機場捷運台北站搭乘至機場捷運高鐵桃園站。(劉宗龍攝)

桃園機場捷運將於2月2日大年初六試營運，蔡英文總統今(31)日視察機場捷運，在機場捷運台北站聽取導覽、視察預辦登機區外，親自從機場捷運台北站搭乘至機場捷運高鐵桃園站並致詞。

桃園機場捷運2月2日起機捷試營運1個月，民眾可免費搭乘。3月2日起，機捷正式營運，營運時間為上午6時到晚上11時，第1個月票價5折優惠。

(中時)