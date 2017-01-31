台中市旗初選投票人數創i-Voting平台歷年新高，2／2起決選抽iPhone7！（陳世宗翻攝）

「自己的市旗自己選！」台中市政府舉辦市旗徵選，替台中設計新市旗，第一階段票選日前結束，吸引3萬3335人參與，總票數高達11萬4616票，是市府i-Voting平台啟用以來，參與人數最多的一次活動。

新聞局表示，第一階段票選獲得最多票數的前10件作品，進入第二階段決選，邀請年滿16歲(民國89年12月28日前出生)之設籍於台中市市民，在2月2日上午8時起至2月8日晚間24時期間上網投票，票選心目中的理想市旗，更有機會抽中iPhone 7。

第一階段市旗票選活動已於1月14日結束，投票結果前10名依序為趙緯良、劉昱佑、張文山、詹宗穎、陳音霓、張文諺、盧韋延、陳雅文、陳郁婷（與方郡廷、吳韋志共同報名）及楊雅智等入選者的作品，將進入第二階段決選。

第二階段投票將自2月2日上午8時至2月8日晚間24時展開，為期1個禮拜，每人限投1票，得票數最多的作品為冠軍，將獲得8萬元的獎金及獎牌，並成為台中的新市旗，總票數第2名將可獲得3萬元獎金及獎牌，總票數第3名將可獲得1萬元獎金及獎牌。瀏覽作品可至活動官網（http://www.taichungflag.com.tw/），第二階段票選請進入活動官網，並點選「我要投票」，將導至台中市政府i-Voting頁面。

投票期間，新聞局將在「台中好生活」Facebook粉絲專頁（ https://www.facebook.com/GLAT.Taichung ）發布活動貼文，參與投票的民眾可將投票截圖上傳至貼文中，將從貼文中抽出1位幸運者，送出iPhone 7(32G)。

新聞局強調，台中市旗從省轄市時期沿用至今！黃底紅書法字體的簡單樣式，被網友評為「全台最醜市旗」；為此，台中市政府舉辦設計新市旗徵選活動，鼓勵民眾發揮創意，從城市地標、地圖、文字、物產等各樣元素取材，設計顯現城市形象的旗幟。

(中時)