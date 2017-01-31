前巴西首富涉貪 里約機場被捕
巴西聯邦警察今天在里約熱內盧國際機場逮捕自美國紐約搭機返國的前巴西首富巴蒂斯塔，他在接受法醫檢查身體後，被送往拘留所，預定明天接受警方錄口供。
將巴蒂斯塔（Eike Batista）帶回巴西的班機，今天上午9時54分降落里約國際機場。巴蒂斯塔帶著手銬，只有1件隨身行李。
巴蒂斯塔在巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案中被控行賄、在海外藏匿資金和洗錢，涉嫌在前里約州長卡布勞（Sergio Cabral）任內，透過買賣1座金礦的假合約，在海外支付1650萬美元賄款給卡布勞，換取簽訂公共工程合約的便利。
里約法院13日下令羈押巴蒂斯塔，26日聯警前往其寓所執行羈押，但他已在24日飛往美國紐約，巴西聯警於是通知國際刑警，將巴蒂斯塔列入通緝犯名單。
昨晚在紐約候機室，巴蒂斯塔接受巴西環球電視台（TV Globo）訪問稱，他回巴西的目的是為「履行公民義務，接受法律制裁，協助司法釐清一切。」
巴蒂斯塔擁有巴西和德國雙重國籍，24日持德國護照出境，他否認有意前往德國，只是因公務前往紐約出差。
巴蒂斯塔的代表律師馬丁斯（Fernando Martins）表示，其當事人是自願返回巴西，沒有和聯警或法務部達成任何協議。巴蒂斯塔沒有念完大學，按規定將被關在普通監獄。1060131
(中央社)
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