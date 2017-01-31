國會都敏俊林志玲 蔡適應許淑華人氣旺

立法院也搭追星風，興起快速認人法，新科立委蔡適應被封「基隆都敏俊」，更登上時尚GQ雜誌；被封「立院林志玲」的許淑華笑說，沒化妝檯不注重保養又能吃，「這封號太有愧」。

第9屆立法委員席次113席，民進黨68席、國民黨35席、時代力量5席，親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍1席。新國會有新科立委多、女立委創新多、平均年齡最年輕約49歲等3大特色。

過去有些立委在選舉期間為增加辨識度，選戰陣營會自行封號，例如前立委林滄敏自稱「彰化金城武」；也有因長像與明星的相似度高而創新封號，如台南市長賴清德擔任立委期間，媒體認為他與日本明星唐澤壽明相似，封賴清德為「立院唐澤壽明」，在明星光環的加持下，知名度大增。

新科立委中蔡適應表現受關注，不僅上國際時尚雜誌GQ，更因韓劇「來自星星的你」一劇中男主角「都敏俊」教授走紅，蔡適應被名嘴周玉蔻封為「基隆都敏俊」，日前蔡適應與立委高志鵬兩人模仿「月薪嬌妻」舞步拍攝賀歲片，更吸引大批媒體關注。

蔡適應說，剛開始不清楚「都敏俊」是誰？因為被說是「基隆都敏俊」才看了韓劇「來自星星的你」，知到都教授是穿越時空來到地球的角色，他說，被比喻為明星受寵若驚，但與有榮焉。

蔡適應分析，可能他與劇中都教授的背景相同，兩人都是學者出身，加上某些角度有些相似，但他個人認為兩人無法相比，他笑稱光是收入，兩人就差很多。

都教授瞬間移動功夫了得，蔡適應腿上功夫也不差，日前他與高志鵬兩人合拍「月薪嬌妻」舞步賀歲片，初試啼聲蔡適應展現的律動感，與高志鵬的連連NG形成對比，媒體形容深藏不露的「舞林高手」。

中國國民黨立委許淑華擔任司法及法制委員會召委，國會助理們形容，許淑華的長相、身材比例、打扮等是「極品中的極品」，被封為「立院林志玲」，許淑華笑說「太有愧、太恭維、嚇死了」，其實她平常不注重保養，食量很大、飲食沒節制，唯一運動就是4年一次選舉跑行程。

許淑華說，唯一慶幸就是身材沒有太走樣，平常對臉部的保養也只有簡單化妝水、乳液等，連化妝檯沒有，在化妝間簡單保養，同仁有人做美甲，她沒有，養生秘訣就是保持心情愉快、開心就好、能吃就吃。

民進黨立委陳亭妃的「國會蔡少芬」封號由來，據指出，因陸客觀光團到台南市旅遊，走在台南市街道上，抬頭看見陳亭妃選舉的大型看板，陸客問導遊說，怎麼港星蔡少芬跑到台灣來？一問之下，才知道是陳亭妃，成為國會的趣談。

網友封號包括「淡水蔡依林」的民進黨立委呂孫綾、「立院中村獅童」的民進黨立委劉建國、「鳳山孫燕姿」的民進黨立委林岱樺等，立委被冠上藝人封號雖可增加知名度、辨識度，但如果問政稍有閃失，也會被擴大檢驗，許多立委被問到新封號都是驚喜參半。1060131

(中央社)