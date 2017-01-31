春遊好去處 花蓮富里賞花海地景

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花蓮富里鄉農會營造地景藝術，用粗糠打造「巨人的反撲」，傳達環保概念；還有沙雕童話故事及稻草、繩編織卡通主角等，在花海圍繞中，是民眾春遊好去處。

4公尺高的「粗糠巨人」矗立台9線路旁，彷彿從地底冒出，一隻巨大手掌伸向前，吸引許多遊客欣賞、拍照。

富里鄉農會指導員曾宇民介紹，邀請專業團隊打造地景藝術，粗糠「巨人的反撲」內部由保麗龍撐起，表面鋪上厚厚的粗糠，表達土地帶給人們豐富的食物，如果一再破壞環境，恐遭大自然反撲。

粗糠巨人身旁錯落擺置各社區用稻草、麻繩編織成12生肖動物，十分可愛。

一旁還有沙雕主題童話故事「勇闖白米王國」，有白米城堡、花東惡龍、稻草人王子、作怪米蟲、富里寶可夢、金針花姑娘、貴竹嬸、西瓜弟弟、椴木兄弟等，精彩有趣。

富里鄉農會表示，利用農會旁30公頃土地打造地景藝術外，還有種植紅、白色波斯菊、黃金菊、油菜花、蘿蔔、香菜等，民眾春遊欣賞花海，還能體驗拔蘿蔔的樂趣、品嚐富麗米的在地好滋味。1060131

(中央社)