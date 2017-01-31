春節連假 澎湖走春賞花去

澎湖菜園苗圃休憩園區2公頃的花海，在澎湖林務公園管理所全力補、新植下，近20萬株矮牽牛花，正值盛開，花海美景，春節連假值得走一回，好好欣賞一番。

澎湖菜園林區苗圃比台比大安森林公園還大上好幾倍，其中林區佔地2公頃的花海，在澎湖縣政府林務公園管理所人員，從去年底全面整地、補植近20萬株矮牽牛花系列植物，目前正值開花季節，7、8種花色迎風搖曳，美麗極了。

澎湖林務公園管理所長許鍚棋表示，菜園苗圃中林木和花海，在去年接連遭受莫蘭蒂和梅姬2個颱風侵襲後重創，工作人員除了整理、清除倒塌和斷枝的林木外，也全面的重新補植和整修園區步道，趕在農曆春節連假前，重新對外開放參觀，其中盛開五繽紛的矮牽牛花，花季可延長到清明節假期。

許鍚棋表示，菜園苗圃花海，展現菊島冬天不一樣的花海風姿，21日開放，趕在春節連假前對外開放，返鄉過年的鄉親和遊客，可好好的農曆春節連假期間，前往戶外踏青賞花去。1060131

(中央社)