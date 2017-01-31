知性之旅 高雄驛帝冠願景館
過年期間要返回高雄老家、訪友或是走春嗎？高雄火車站帝冠建築因為鐵路地下化工程而東遷82公尺，目前館內展示高雄驛的前世今生，透過3D模型動畫演繹有關鐵道火車的故事。
事實上，高雄市最早的車站並不在三民區，而是設在鼓山哈瑪星一帶。1980年縱貫線通行，城市的發展隨著鐵道的運輸便利帶動繁榮；現今的高雄火車站是在1941年完工啟用，座落在三民區。
這棟新完工的火車站建築是由日本清水組公司負責興建；建築最大的特色是「帝冠」；挑高3層的建築，頂層具有傳統四角攢尖頂的塔屋，外牆是洗石子材質，屋頂是有綠色的三彩陶瓦，大廳內圓柱的建築透露出濃濃的西方古典建築意涵，屋頂有著象徵日本皇室慣用的帝冠式樣，這棟揉合東西方建築風格的車站有其不凡的歷史背景。
由於縱貫鐵道數十年來切割阻隔城市的發展，中央規劃鐵路地下化，於是當時的市長謝長廷推動帝冠車站保留計畫，於是高雄市展開了空前的建築遷移工程，動員萬餘市民一起啟動這項車站遷移行動。
2002年8月16日啟動車站遷移工程，用17天的工期，以每小時約40公分的速度平移，將帝冠建築改設為「高雄願景館」，騰空後的舊車站址啟動鐵路地下化工程。
數年來，高雄願景館佇立在高雄車火站臨時站的東側，館內用文字、圖像和3D動畫介紹高雄鐵道和車站的肇始，還有鐵路地下化後的場域願景，述說鐵道的百年風華與發展歷史。
鐵道發展史牽動城市不同時期的商圈繁榮，也有繁華落盡的蕭條；從願景館的鐵道變革細數高雄市的經濟文化進階，更可回味城市的風貌。1061031
(中央社)
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