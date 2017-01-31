陸網路主播吸粉花招多 假慈善一樁樁

大陸網路主播興起，為了吸引粉絲捧場，奇招盡出，甚至幫老人洗腳、發錢給貧困人家。然而這一連串的義行，多只是假慈善，發出去的錢在鏡頭外一一收回，相當荒謬。

去年10月，數名網路主播前往四川省涼山州布拖縣九都鄉達覺村，拍攝給村民發錢的影片。沒想到，影片拍攝完後，這些主播將錢全部收回，只給村民發放毛巾肥皂等洗漱用品作為「辛苦費」。

這些網路主播的假慈善，也在這些村民心中留下揮之不去的陰影。澎湃新聞報導，在發錢事件後，當地一些村民對外來的陌生人已經產生戒備心，不願再面對鏡頭。有村民直言，「不歡迎騙子」。

類似事件不只一樁，在布拖縣覺撒鄉博作村，83歲的吉火麼日作也成了網路主播擺佈的對象。吉火麼日作說，去年10月，她遇到兩撥外地年輕人給她發東西、拍照，「那些年輕人還給我洗腳」。

吉火麼日作回憶，3個外地年輕人坐著一輛車到村裡，給她發了兩袋麵條和人民幣200元（約新台幣940元），還餵東西給她吃、幫她洗腳，一旁還有人錄影。

吉火麼日作捏著身上穿的棉襖衣角說，這件棉襖就這些外地人給她的，還幫她穿上，這些人還給她兩三張百元大鈔，讓她舉到面前拍照。事後卻收走她手裡的錢，只給她留20元的「辛苦費」。1060131

(中央社)