視察機場捷運 蔡總統比讚

我要評比

桃園機場捷運將於2月2日大年初六試營運，總統蔡英文今天前往視察，並從機場捷運台北站搭至機場捷運高鐵桃園站。被媒體問及視察感想時，蔡總統比了個讚。

蔡總統上午在交通部長賀陳旦與桃園市長鄭文燦陪同下，視察桃園機場捷運，在機場捷運台北站聽取導覽、視察自助報到櫃檯與預辦登機區，並試乘機場捷運。

蔡總統在機捷工作人員導引下，體驗用代幣刷進站，一旁守候的媒體詢問視察是否滿意，蔡總統面帶笑容，豎起大拇指比了個讚。隨後蔡總統搭乘機場捷運，先至桃園機場第二航廈站聽取簡報，再搭到機場捷運高鐵桃園站。

機捷2月2日起試營運1個月，民眾可免費搭乘；3月2日起正式營運，營運時間為上午6時到晚上11時，第1個月票價5折優惠。1060131

(中央社)