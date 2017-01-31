走春屏東 賞櫻花看彩稻河岸花燈

屏東春節期間有豐富的色彩，霧台鄉的櫻花正盛開，鄉公所辦「魯凱粥道」活動；屏東縣政府舉辦熱帶農業博覽會，今年有亞魔古堡彩稻圖；另外，還有屏東市萬年溪的綵燈節。

春節前後是霧台鄉櫻花盛開的季節，今年受到暖冬花期延後，霧台鄉公所預估春節開始至2月底是盛開季節，鄉公所25日舉辦「魯凱粥道」特色產業展售活動，為今年的櫻花季揭開序幕，櫻花季將自1月27日起至2月28日止。

為了避免大塞車，鄉公所將於1月28日至2月1日間，全面管制進入霧台的遊客車輛，提供免費接駁，遊客可把車輛停在谷川大橋，再搭乘接駁車上山，預計每10至15分發出1班車，全線里程約8公里，行車時間約15分鐘，洽詢電話（08）7902234。

屏東縣政府從1月21日至2月28日止（除夕休園一天）春節期間舉辦熱帶農業博覽會，今年的亮點仍是彩稻，而今年彩稻圖案是電影「惡靈古堡：最終章」，取得索尼電影公司版權，讓彩稻接軌國際。

除了彩稻外，今年的熱博園區設置14大亮點主題，包含迎賓造型花海、全台最長綠色瓜果長廊、玉米迷宮、水果樂園、蘭藝館、藝術盆栽、原民特作、客家可可館、農村再生成果展、食農體驗、休閒農業、水產館、可愛動物區、香草園區等，以多樣化熱帶蔬果花卉農作營造大型地景藝術。

今年春節期間屏東市區多了亮點，縣政府首度舉辦「綵燈節」，從1月24日至2月12日，以流貫屏東市區的萬年溪為主角，從萬年溪勞工處段到玉皇宮前的溪畔沿岸，妝點17個主題燈區，包括藝術人文燈、再見五分車、偶像劇場、原住民燈區及水上雲燈等，繽粉多彩，民眾可以沿著河岸漫步欣賞，感受新春年節歡樂氣息。

屏東縣政府表示，首次推出的「綵燈節」內容十分豐富，除了17個燈區外，並在萬年溪畔的勞工處大樓規劃光雕，晚上6時開始每整點有一場光雕秀，同時搭配民歌之夜、元宵燈謎晚會、美食特展、DIY活動等區，歡迎到屏東過不一樣的春節。

賞櫻花、看彩稻、觀綵燈可安排1日遊或2日遊，如果想1天完成行程，可規劃上午到霧台賞櫻花，下午到位於屏東海豐的熱博園區看彩稻及熱帶疏果地景，晚上到屏東市萬年溪賞燈。1060131

(中央社)