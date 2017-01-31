把握黃金復健期 腦中風患者重拾笑容
腦中風治療後的黃金復健期很重要，澄清醫院平等院區復健科主任蕭裕宗今天表示，一名62歲腦中風患者經過6週的高頻率復健治療後，恢復行走能力，重拾笑容。
蕭裕宗指出，這名62歲女性患者於105年7月底突然右側肢體無力跌倒，伴隨說話不清楚。緊急送醫後，醫師診斷為左側中大腦動脈阻塞或狹窄的腦梗塞，於病情穩定後接受復健科的介入。
蕭裕宗表示，腦中風治療後的復健很重要，這名女性腦中風患者，經過6週的高頻率復健治療後，不僅能重新品嚐到美食，恢復行走能力，重拾笑容，對日常生活的參與也不成問題。
蕭裕宗表示，這項正推動的腦中風急性後期照護計畫（PAC），配合物理治療、職能治療及語言治療，讓腦中風患者可獲得更好的復健效果。
在完成6週治療後，蕭裕宗說，患者行走位移能力已進步至可獨立行走；右手出現拿湯匙及拿空杯子的動作；語言表達能回答自己的名字，仿說進步至6字；語言理解在放慢說話速度下，無理解上的困難。失語症評估結果由原本重度進步至中重度。
蕭裕宗強調，急性腦中風患者經治療後，高頻率的復健治療，對患者有很大的幫助，也就是「黃金復健期」，像這名腦中風患者經過6週的高頻率復健治療後，不僅能重新品嚐到美食，恢復行走能力，對日常生活的參與度增加。溝通方面雖還存在困難，但家屬的支持與病人的配合及動機強烈，在計畫參與結束後，仍定時回門診做治療，目前持續進步中。1060131
(中央社)
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