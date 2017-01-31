好大的雞家族 農場竹藝作品吸睛

迎接「雞年」到來，工藝藝術家蔡國彬發揮巧思，以竹子打造出包含公雞、母雞、小雞、雞蛋的大型工藝作品「雞祥如意」，體積是一般活體雞的百倍大，推出後吸引不少目光。

大坑休閒農場駐場工藝家蔡國彬表示，近幾年陸續以生肖為主題，使用在地的素材製作大型工藝作品；今年在幾經思考後，決定以新化區盛產的竹片、竹枝等材料，搭配鋼筋作為骨架，來打造這座大型作品。

蔡國彬表示，大公雞有3.3公尺高、母雞2.5公尺高，搭配2隻小雞及可愛的土雞蛋，象徵一個團圓幸福的土雞家族。

他說，作品外部利用竹片做出羽毛外觀，並有金黃色調；雞冠、雞爪搭配部分鮮艷羽毛，造型討喜，希望給人喜氣又幸福的感覺。

大坑休閒農場公關經理蔡佳玲表示，大坑農場早年是由傳統的養雞場轉型而來，至今仍養不少土雞，招牌料理也少不了土雞當食材。今年正好是雞年，打造應景的吉祥物，也可讓遊客來玩的時候更了解農場的故事。1060131

(中央社)