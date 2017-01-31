回憶兒時過年 蔡其昌：滿屋烏魚子香

回憶兒時農曆新年，立法院副院長蔡其昌說，爸爸或叔叔會用火爐烤烏魚子，滿屋子都是烏魚子香味；擔任民意代表後，過年期間從除夕起就要走遍大小廟宇，「過年都在發紅包」。

談到農曆新年如何度過，蔡其昌笑著說，自己每年過年其實都一樣，在擔任民代之前的過年，是「快樂的過年」，現在每年從除夕、除一到初二早上，過年都在發紅包，近年都是「發紅包的記憶」。

回想起小時候，蔡其昌說，那時候年味重，又是大家庭過年，每年味道都一樣，爸爸或叔叔會起一個火爐，放烏魚子在上面烤，整個房子就充滿烏魚子的味道；而年夜飯「圍爐」真的是一個「爐」，會有一點點炭味。

他說，阿公是家中的「財務總管」，小孩過年時也會擠著排隊，看阿公到底吃飽沒，只要走進房間內，一出來就是發壓歲錢了；阿公平常最反對人家賭博，卻在每年除夕會做莊家，讓所有孩子、孫子一起來押注，小孩也都很勇敢押注，因為就算輸了，只要跟阿公哭鬧，又能把錢拿回來。

蔡其昌說，現在過年就是要到處發送幸福小紅包，從一開始幾千個，如今已經要發到6萬個，團隊每年都設計不同款式的1元小紅包，過去有「一定要幸福」、「幸福一輩子」，而今年是雞年，雞的台語諧音就像「家」，此是「一家幸福」，都是以幸福做為主題，祝大家幸福快樂。1060131

(中央社)