總統搭機捷 抵桃機喜滿面

我要評比

今天是大年初四，總統蔡英文（右2）31日搭乘機場捷運，親自體驗交通的便利性，她在桃園機場聽取簡報時，臉上充滿專注與喜悅。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年1月31日

(中央社記者邱俊欽桃園29日電）今天是大年初四，總統蔡英文搭乘機場捷運，親自體驗交通的便利性，她在桃園機場聽取簡報時，臉上充滿專注與喜悅。

總統蔡英文今天上午起在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視導「桃園機場捷運」，並且從A1機場捷運台北站搭車，前往A13桃園機場第二航廈站、A18高鐵桃園站。

蔡總統沿路神情喜悅，也不斷朝著窗外，欣賞沿路的風光美景，也感受到即將開通的機場捷運便利性。

總統在抵達A13桃園機場第二航廈站後，並聽取機場在春節的疏運以及未來機捷開通後的旅客接駁。

總統在聽取簡報後，隨即搭乘機捷前往A18站，並沒有發表任何談話。

桃園捷運公司表示，機場捷運將在2月2日（大年初六）試營運、3月2日正式通車，象徵台灣及桃園的進步。1060131

(中央社)