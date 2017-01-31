玉見台灣 帶你看見不一樣台灣
玉，從史前人類至今，世人對它的喜愛不曾改變。台灣玉的故事橫跨數千年，目前國立台灣史前文化博物館展出「玉見台灣」，帶你看見不一樣的台灣。
台東國立台灣史前文化博物館目前展出「玉見台灣-史前與當代之交會特展」，展場在史前館第三特展室，展期至12月14日。
史前館表示，台灣玉是礦物，也是文物；是文化，也是歷史。從史前到當代，從島內到海外，「玉見台灣」帶大家一窺台灣玉的前世今生，見證璀璨的台灣史前史與台灣玉產業歷史。
策展人盧梅芬表示，台灣玉的故事，橫跨數千年，歷經不同的年代。特展講述這個島嶼上的人們，如何發現價值、創造歷史或點燃契機並帶動台灣的轉變，千年來，台灣玉的起落。
史前館長張善楠表示，「玉見台灣-史前與當代之交會特展」，是史前館第一次從典藏庫大規模移出701件卑南遺址出土的玉器公開展示，還有館外借展的玉器共有734件，保險總額超過新台幣2000萬元，展品有許多難得一見的玉器文物，例如鋸齒邊緣環狀玦形玉耳飾。
展示內容也有由菲律賓博物館典藏，使用台灣玉製成的三突起耳飾、雙頭獸形耳飾與台灣舊香蘭遺址、蘭嶼出土的三脊突飾形制相似，幾乎可推論台灣史前時代與東南亞已有了海上貿易網絡。
想要知道1960年代，台灣玉如何被當代人們發現並成為名揚國際的文創產業，又如何在1970年代末期漸趨蕭條？1980年代，台灣考古學家如何揭開4000年前台灣玉文化的鼎盛風華？2007年開始，國內外考古學家又如何發現史前台灣玉與東南亞的交流關係？4000年前史前玉風華及50年前的玉產業，當今的人們如何傳承和轉化？讓史前館來告訴你。1060131
(中央社)
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