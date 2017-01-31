春節年假將結束 馬公機場現返台人潮

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農曆春節進入尾聲，返鄉過年的鄉親，陸續將返回工作崗位，馬公機場再現年後的返台搭機人潮，各航空紓運順利。

馬公航空站今天起降航班，如同年前的小年夜當天，非常忙碌，共起降有109個架次，紓運台澎2地的鄉親往返。

航行高馬航線的臺華輪，今天下午4時將由馬公開往高雄，而澎湖車船處所屬的南海之星延航高雄，則因海面風浪過大而取消，延至明天由南海之星2號延航，至於澎湖島內的離島交通，七美離島也將在中午12時返航。

澎湖縣政府今起一連3天在馬公航空站設置聯合候補櫃檯或服務臺，協助鄉親能順利候補機位返台。1060131

(中央社)