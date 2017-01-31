台中市旗決選 有機會抽中高價手機

我要評比

台中市政府舉辦市旗徵選，第一階段票選已結束，最多票數的前10件作品，進入第二階段決選，邀請年滿16歲設籍在台中市的市民，於票選期間上網投票，有機會抽中高價手機。

台中市新聞局表示，市旗徵選，第一階段票選已於1月14日結束，吸引3萬多人參與，總票數高達11萬多票。投票結果前10名依序為趙緯良、劉昱佑、張文山、詹宗穎、陳音霓、張文諺、盧韋延、陳雅文、陳郁婷（與方郡廷、吳韋志共同報名）及楊雅智等入選者的作品，將進入第二階段決選。

新聞局表示，第二階段投票將自2月2日上午8時至2月8日晚間24時展開，每人限投1票，得票數最多的作品為冠軍，將獲得新台幣8萬元的獎金及獎牌，並成為台中的新市旗。總票數第2名將可獲得3萬元獎金及獎牌，總票數第3名將可獲得1萬元獎金及獎牌。

投票期間，新聞局將在「台中好生活」Facebook粉絲專頁發布活動貼文，參與投票的民眾可將投票截圖上傳至貼文中，將從貼文中抽出1位幸運者，送出高價手機。

台中市現有市旗從省轄市時期沿用至今，黃底紅書法字體的簡單樣式，被網友評為「全台最醜市旗」。台中市政府舉辦徵選活動，替台中設計新市旗。1060131

(中央社)