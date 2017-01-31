台中市房地產看雞年 平穩樂觀

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迎接雞年的到來，台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇(吉吉)今天說，今年中部房市推案金額約1000億元，預估台中市雞年房市為平穩樂觀。

時序進入2017年，邱崇(吉吉)認為，在景氣未明、政策面疑慮未消的前提下，今年中部房市推案金額約近1000億元，將是金融海嘯以來的新低。

「這兩年是餘屋去化年！」邱崇(吉吉)指出，今年中部建商減量經營，不只購地趨於保守，甚至以去化庫存為優先，市場大致呈現「量縮價穩」的盤整格局，他強調，餘屋有效去化，拉近供需兩端距離，反而有利市場良性發展，業界普遍抱持正面態度。

邱崇(吉吉)表示，台中房市今年有幾項利多，值得購屋人注意。包括CNN評選台中為最宜居城市，中國大陸社科院也評估台中是兩岸10年後最富城市之一，都為購屋人帶來較光明面的訊息。另一方面，台中市重大交通建設也陸續成型。

台中市不動產開發公會調查統計，105年受不景氣及政策面利空等因素影響，中部房市預售推案總金額為1000餘億元，相較於原本預估的1200億元，出現約16.7%的落差。

展望今年，邱崇(吉吉)說，預計前半年各家開發商大都處於觀望狀態，928檔期後盼望市場能稍有較多建案挹注，因此預估推案量約近1000億元，與105年持平。

至於推案熱區，邱崇(吉吉)認為，以外圍新開發的重劃區、北屯與沙鹿、清水等海線地區、單價在20萬元以下、30到50坪的首購屋為主力產品。1060131

(中央社)