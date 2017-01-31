北市河濱花海齊放 春節出遊賞花趣

今年春節走春，民眾若不想出遊塞車又塞人，台北巿河濱公園是個玩樂賞花的好去處，不但路途近也不怕塞車敗了遊興。

台北市政府工務局水利工程處指出，春節期間河濱公園栽植的花海，包含彩虹、成美左右岸、道南、延平等河濱公園都已達盛開期，是觀賞拍攝的最佳時機，來一趟河濱公園，賞花、運動、休閒、玩樂一次滿足。

河濱公園除了花海外，其實還有許多造景也非常適合觀賞拍照，例如古亭河濱公園的婚紗裝置藝術造景，搭配上藍天綠地，不用出國去巴黎，台北也很「羅曼蒂克」。

像鄰近饒河街的彩虹橋周邊，有一系列愛情鎖、LOVE及IOU立體文字等充滿浪漫氣氛的愛情造景，戀人們春節假期來散步倍感甜蜜。

如果想要闔家行動享受親近大自然的一天，華中露營場是市區首選，擔心睡不習慣帳篷的民眾也有露營車可選擇，夜晚和朋友家人在營火和星光下聊天談心，一夜好眠後早晨在啾啾鳥叫聲中醒來，放鬆身心紓解壓力。

水利處另外推薦喜歡人文歷史、動植物生態的民眾，可以規劃以單車代步，沿延平河濱公園自行車道，可由大稻埕疏散門進入「老台北」迪化街周邊，欣賞古蹟建物，或繼續前行至社子島，拜訪社子島濕地解說小築，這裡棲息了許多水鳥、招潮蟹及彈塗魚，是最好的大自然教室；或者到關渡水岸公園，觀賞候鳥群集，鳴聲譜成天籟，沿岸紅樹林生長茂密、淡水暮色金光閃閃，更有說不出的輕鬆愜意。1060131

(中央社)