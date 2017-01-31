新年最誇張讚美 方文琳被誤認是自己女兒

方文琳過年出門，被鄰居誤認為是自己的大女兒，整個超開心。(取材自方文琳臉書)

方文琳(右1)少女時期曾是「飛鷹三姝」成員，紅透半邊天。(中時資料照片)

少女時期曾為曾以「飛鷹三姝」成員身分紅透半邊天、如今轉戰戲劇圈成績斐然的方文琳，已經51歲的她凍齡有方，平時努力保養勤運動，整個人透亮有朝氣，看起來年輕好幾十歲，今年過年，竟被鄰居誤認成是她大女兒，讓她開心了好大一下！’

方文琳根本隱藏版美魔女，她昨晚分享一組素顏騎腳踏車的照片，直呼：「晚安前來自爽一下」，表示昨晚騎腳踏車載著愛犬在自家附近繞繞，遇到兩位鄰居阿姐，對方竟跟她打招呼說：「妳是方文琳的女兒嗎？因為跟她長的很像，所以我們在猜妳應該是她大女兒！」，讓她內心驚嘆不已：「天啊！是有夠給它誇張的讚美啊！」。

之後方文琳坦承是「本尊」，鄰居則說她無論身材或臉蛋都跟年輕小姐時期一樣，「我讓她們近看我的臉說：有變啊，臉上也長出皺紋啦」，但鄰居覺得她保持得非常好，方文琳則表示撇步無他，就是「除了好好努力的保養外加持續運動吧」。

(中時電子報)