川普將提名杜克擔任國土安全部副部長

白宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）有意提名杜克（Elaine Duke）擔任國土安全部副部長。

路透社報導，杜克曾在小布希（George W. Bush）與歐巴馬政府擔任要職，最近的職位，是在2008至2010年間擔任國土安全部負責管理事務的次長。1060131

(中央社)