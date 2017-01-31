韓美防長通話 高度戒備防北韓挑釁

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南韓和美國兩國國防部長今天通電話，有鑑於韓美兩國均處於政治轉型期，北韓可能誤判局勢而發起挑釁，韓美兩國商定將保持高度軍事戒備狀態，及時應對突發情況。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓國防部長官韓民求和美國國防部長馬提斯（James Mattis）今天通電話，就如何應對北韓可能引發的挑釁，交換了意見。

同時，雙方就美國向南韓提供延伸威懾戰力、韓美聯合防衛遏制北韓挑釁達成共識，商定保持高度戒備，有效、及時應對各種突發情況。1060131

(中央社)