國道大致順暢 高公局估下午現北返車潮

今天是大年初四，國道1號和3號南下北上多數路段順暢，維持在時速80公里以上；國道5號則湧現車潮，往宜蘭方向時速約只有30公里；國道高速公路局預估下午將出現北返車潮。

年假近尾聲，民眾開始準備收心上班，國道1號今天早上北上南下都大致順暢，北上多數路段都能維持在80公里以上，小部分路段速度較慢，南下多能維持在時速90公里以上。

今天早上10時左右，國道1號北上五堵到汐止、汐止到汐止系統在78公里左右，中部地區豐原到大雅、台中系統到豐原、后里到台中系統較慢，只有48到54公里，員林到北斗55公里，台南系統到永康57公里。

國道3號南下北上全線路段多能維持在時速80公里以上，只有南下土城到樹林時速約64公里、霧峰到霧峰系統67公里較慢。

國道5號則湧現車潮，早上10時左右坪林行控到頭城北向路段時速只有38公里，頭城到宜蘭段只有24公里，南港到石碇、石碇到坪林行控路段時速則約在78公里左右；南下路段則多能維持在時速70到90公里間。

高公局預估下午以北返車潮為主，國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口、國3龍潭至鶯歌系統及國5頭城至坪林等路段可能出現較壅塞狀況，預估全日總延車公里為140百萬車公里。

今天實施的主要交通疏導措施包括深夜23至6時國道全線暫停收費，全日24小時封閉國1埔鹽系統北上入口、國3名間雙向及竹南北上入口；9至14時國1北上高雄端至湖口、國3北上九如（屏東）至大溪，15至20時國5北上蘇澳至頭城等路段實施高乘載管制。

高公局呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，請用路人儘量利用公共運輸工具，自行開車可利用替代道路，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛；行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。1060131

(中央社)