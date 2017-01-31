為移民與川普作對 美代理司法部長火速被開革

美國代理司法部長葉慈（左）因不服從川普的難民禁令，火速遭撤換，而伯恩特（右）即將接任。（圖/美聯社）

在美國代理司法部長葉慈（Sally Yates）不服總統川普的行政命令，下令不要強制執行他的移民禁令後，這位白宮新主人周一已將她革職。

據路透報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在推特（Twitter）上說，川普已隨即任命伯恩特（Dana Boente），也就是現任維吉尼亞東區（the Eastern District of Virginia）檢察官取代她的職務。

據CNN報導，她被革職的原因是由於「拒絕執行旨在保護美國公民的法令」。白宮發佈的聲明指出，葉慈「背叛了司法部」。

川普已簽署總統令，禁止來自敘利亞、伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞，蘇丹及利比亞等7個穆斯林國家的人民入境。葉慈是歐巴馬政府時期留下的官員，她公開表示，川普簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家的民眾入境並不合法。

(中時電子報)