詹啟賢：國民黨氣氛差 內部分裂
前國民黨副主席詹啟賢今天表示，目前國民黨內部分裂，氣氛很差，社會看法很負面，若是持續下去，就會不見了。
投入下屆國民黨主席選舉的詹啟賢，今天上午在黨籍台南市議員謝龍介服務處和基層黨員座談，也向大家祝賀新春恭喜。
長期在台南從事醫療服務的詹啟賢說，他的黃金年代在台南，他是做事情的人，有機會做事，就覺得有意義，內心滿足。
詹啟賢同時提到國民黨的現況，他表示，這2、3年來黨內氣氛很差，人和人的關係也差，一直差到現在，這種氣氣還存在。
詹啟賢表示，這2個月來，黨內氣氛變化很快速，氣氛很不好，情形也不好，社會看法很負面，想選的人一直出來，參選雙方水火不容，愈說愈難聽，形成意識形態及族群對立，卻又無法改變，若再延續下去，小圈圈變小圈圈再變小圈圈，就不見了。
詹啟賢認為，國民黨在台灣能維持局面，主因是有共同基礎和方向，社會中堅份子也認同，這陣子卻讓人覺得遙遠，和社會想法有距離，內部又分裂，這樣是不行的。1060131
(中央社)
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