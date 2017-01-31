巴黎地鐵奇特命名 隱含地方古早史
巴黎地鐵共303站，名稱大多取自歷史事件、人物或鄰近地標，但也有些站名令人匪夷所思，例如「髑髏地之女」或「冰窖」，背後都隱含一段漸被遺忘的地方文史。
巴黎地鐵第8線上有一站「髑髏地之女」（Filles du Calvaire），髑髏地指的是耶穌最後的受難山坡地。
這一站稱為「髑髏地之女」的由來，是因為附近曾有一座「髑髏地之女」修道院，修道院本身已於法國大革命期間關閉，但附近留有一條同名道路，地鐵站也仍以此為名。
另外，根據巴黎旅遊導覽網站Paris ZigZag，第6線上的「冰窖站」（Glaciere）與當地古時環境頗有淵源。
很久以前的巴黎，除了塞納河外，還有一條分支流經巴黎南區，冬天一到，河水結冰，居民把河冰切成塊狀，堆放在深井中，再蓋上稻草保溫，可用來銷售或製造冷飲，因此附近有了一條道路叫做冰窖街，後來建造地鐵站時，也沿用此名。
這條小河現已不存，多數人也就忘了這段歷史。
以人物命名的巴黎地鐵站，絕大多數都是來自各領域的男性傑出人物，女性只有科學家居禮（Marie Curie）和修女侯許舒華（Marguerite de Rochechouart），但都是與另一名男性共同形成複合名稱，變成「皮耶與馬利居禮站」（Pierre et Marie Curie）和「巴貝斯-侯許舒華站」（Barbes-Rochechouart）。
唯一得以全名做為巴黎地鐵站名的女性，是路易絲．米歇爾（Louise Michel），這站位於第3線上。
米歇爾生於1830年，是法國無政府主義的代表性人物，也是女權運動者。她在巴黎公社（Commune de Paris）治理巴黎期間經常站在第一線，持續替無產階級爭取權益，直到74歲過世前都很活躍。1060131
(中央社)
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