陸富商在港失聯 傳被公安帶返大陸

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中國大陸富商肖（蕭）建華近日在香港失聯，綜合各方訊息，他極有可能是被中國大陸公安經由正常海關口岸帶返大陸扣押。

海外媒體昨天報導，蕭建華於1月27日深夜在香港被數十名大陸公安及國安人員拘捕並帶返大陸。

但蕭建華昨天透過旗下的明天控股有限公司發表聲明，指他正在「國外養病」，目前一切安好，明天集團一切業務正常。

不過，香港警方今天就上述報導回應中央社記者查詢時證實，28日接獲一宗有關在港的大陸人士的「求警協助」個案。

警方其後接獲事主家人通知，指事主已致電報平安，家人已於29日要求警方銷案。

警方經初步調查，證實事主於27日經由香港其中一個出入境管制口岸返回大陸。

警方表示，將會繼續調查事件，並要求大陸有關部門協助跟進事主在大陸的情況。

另外，本地報章引述保安局方面重申，不容許香港以外的執法機構在港執法。

網上資料顯示，蕭建華是明天控股有限公司的負責人；明天控股成立於1999年，是大陸最早從事股權投資的公司之一，也是大陸投資行業的骨幹力量。

明天控股的總部設在北京，在大陸不僅控股、參股及曲線持有幾十家上市公司，還構建了涵蓋證券、銀行、保險、信託、期貨、基金等機構的完整金融產業鏈。

資料顯示，明天控股的金融機構多達16家，旗下券商牌照有太平洋證券、恆泰證券、恆泰長財證券、新時代證券等。

銀行則有包商銀行、濰坊銀行等，曲線參股的銀行包括天津銀行、廈門銀行、泰安商業銀行、包頭大眾城市信用社、溫州市商業銀行、寶雞商業銀行、內蒙古銀行、大連銀行、錦州銀行等。

在保險領域，天安財險、天安人壽、華夏保險、生命人壽、長城人壽都有明天控股的影子。1060131

(中央社)