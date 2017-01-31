申請大學搶先機 研究校系篩選和分數變化

學測成績2月16日公布，升學輔導專家建議，考生可先找出有興趣校系，比較前兩年篩選方式和分數變化，建立口袋名單，志願選得好遠比書審資料更重要。

106學年大學學科能力測驗在1月20日、21日舉行完畢，學測成績單將於2月16日寄發，在這段空檔期間，考生也不能閒著，還有幾樣功課要做。

升學輔導專家劉駿豪表示，學測成績公布後，考生可能只有2、3週時間選校系，但屆時會聽到很多紛雜意見，有可能聽別人意見就跟著填，也可能因為現實考量來選填校系，而忽略自己有興趣的校系，因此建議利用這段空檔時間，先找出有興趣的校系，也可以去大學走走，交通方式、校園環境等因素，都可以影響志願選填。

找出有興趣的校系後，還要深入做功課。劉駿豪指出，考生通常拿到成績單後，就直接對照去年分數，但如果該校系篩選方式改變，對照去年就會產生問題，所以考生找出有興趣的校系後，還要比較今年和去年的篩選方式是否有變化，若有變動再請教學校老師，才能知道怎樣對自己較有利。

劉駿豪說，最恐怖的就是第一階段篩選結果出來後，考生才扼腕某些科系明明可以上，當初卻不敢填，花了那麼多時間唸書，如果輸在最後選志願這一步，真的很可惜，要減少這種後悔的關鍵就在於事前是否有做功課，而不是匆忙填志願。

「選系遠比製作書審資料更重要」，劉駿豪指出，有些人會建議先做書審資料，但如果沒有目標校系，資料也很難做，考生不如先針對有興趣的校系，比較過去兩年分數的變化，就像105學年因申請報名人數降低，不少校系的分數都比104學年下降不少，仔細去研究，也許會發現新機會。

劉駿豪表示，每個考生的落點可能有數十個校系，但申請只能填6個志願，因此先找出自己的口袋名單，等成績出來後，選擇2、3個有興趣的夢幻校系志願，再搭配其他有把握的校系志願，只要考生願意事先做功課，就有機會掌握別人不知道的訊息，也讓自己錄取校系多一分機會。1060131

(中央社)