大學校園藏美景 賞櫻去處報你知

想賞櫻又不想人擠人，不妨走訪大學校園賞櫻花，大葉大學有櫻花步道、華梵大學有櫻花地圖，暨南國際大學還有夜間賞櫻活動。

位於彰化的大葉大學，曾獲選全球50大綠色大學，其中櫻花也是一絕。大葉大學主任秘書侯雪娟表示，校園種植近千株櫻花，除了從日本引進的山櫻花、八重櫻、富士櫻等，還有台灣特有種櫻花「福爾摩沙」，校內櫻花是帶狀種植，進到校門後沿路都可看到櫻花，另外還有「櫻花步道」。

除了櫻花外，侯雪娟說，校內還有綠色機車棚，棚頂種滿綠油油的「水黃皮」植物，同時還將湧泉濕地開發成水道，種植上百種水生植物，另外還有「楊桃步道」，可以撿拾土楊桃，連松鼠也會跑來偷吃，由於學校是山坡地形，一路往上，還可以觀看八卦山脈美景。

為了方便民眾觀賞，侯雪娟指出，學校還貼心製作路線導覽圖，介紹校園內熱門的觀景點，民眾可至校門口警衛室詢問索取，不管是賞櫻、水生植物山景，都可以一網打盡。

華梵大學表示，學校位於新北市石碇大崙山，有森林大學美譽，由於地形適合種植櫻花，學校在校園各處種植近百株不同種類的櫻花，包括山櫻花、吉野櫻、昭和櫻及八重櫻等，當各種類的櫻花輪流開放，也為校園增添許多色彩。

華梵大學去年曾製作校園櫻花地圖，公布在學校臉書，讓教職員及學生覺得驚艷，紛紛轉傳，包括學校大門、心鏡湖旁、大學之道、精進軒、停雲小築等處都有種植櫻花，歡迎民眾在櫻花季上山走訪華梵校園，除了賞櫻，還可以健行。

校園面積廣大的暨南國際大學，校內有一片20公頃的大草地，種植上千株台灣山櫻花與日本八重櫻，今年再度和日月潭國家風景區管理處合辦日月潭暨大櫻花季活動，自1月25日起開放參觀，櫻花季將持續到2月28日結束。

為了讓賞櫻活動更多元，暨南國際大學表示，1月26日至2月5日安排櫻花大牌檔活動，設立10攤港澳道地美食並加入在地食材，2月起的週末還有夜間賞櫻活動，搭配燈光秀和音樂晚會，可在燈光照耀的櫻花樹下享用「櫻花美食餐」。1060131

(中央社)