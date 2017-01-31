盤點海昏侯墓吉祥象徵 揭秘西漢文化

西漢海昏侯劉賀墓共出土了「協祥瑞而制」的馬蹄金(圖)33枚、麟趾金15枚，蘊含著漢武帝對升仙的企盼。(圖/新華網)

江西省文物考古研究院院長徐長青解釋，漢武帝將馬蹄金與麟趾金(圖)分賜諸侯王，暗示武帝承諾帶諸侯王一起成仙。(圖/新華網)

海昏侯墓中出土的青銅鼎刻有「籍田」字樣。籍田是古代吉禮的一種，旨在為當年的農耕事務討個好彩頭。(圖/新華網)

海昏侯劉賀內棺棺蓋上有一隻站立的神鳥漆畫，象徵升天成仙。(圖/新華網)

在中國，吉祥符號、圖案看似不起眼，卻無所不在，無人不用。當人有了追求幸福、美好、平安的願望時，它們便被創造出來，通過各種手段和形式，遍及生活的各個方面。因此瞭解吉祥文化，也就成為瞭解中國文化很重要的途徑。西漢海昏侯劉賀墓迄今已出土1萬餘件文物，除了數量是長沙馬王堆墓3倍以上，質量更是精美絕倫，就讓我們來看看當中有哪些代表吉祥的文物吧！

馬蹄金和麟趾金

海昏侯劉賀墓共出土了「協祥瑞而制」的馬蹄金33枚、麟趾金15枚。《漢書·武帝紀》中記載了兩者的得名：「往者朕郊見上帝，西登隴首，獲白麟以饋宗廟，渥窪水出天馬，泰山見黃金，宜改故名。今更黃金為麟趾、豪蹄，以協祥瑞焉。」

江西省文物考古研究院院長徐長青解釋，馬蹄金和麟趾金蘊含著漢武帝對升仙的企盼，將馬蹄金與麟趾金分賜諸侯王，暗示著武帝給諸侯王的一個許諾，那就是帶領他們一起成仙。

青銅「籍田」鼎

海昏侯墓中出土的青銅鼎刻有「籍田」字樣。中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞表示，籍田是古代吉禮的一種，即天子在孟春正月率諸侯親自耕田的典禮。籍田制度旨在為當年的農耕事務討個好彩頭。

中國傳統節日和農業文明密切相關。祭祀土地公、祖先祈求風調雨順、五穀豐登，是古代節日文化不可缺少的主題。《漢書·文帝紀》也記載了「其開籍田，朕親率耕，以給宗廟粢盛。」

「神鳥」圖騰

海昏侯墓考古領隊楊軍指出，海昏侯劉賀內棺棺蓋上有漆畫，漆畫南面出現一隻站立的神鳥，以及一些點綴的雲朵紋飾。這些紋飾都起著升天引領道路的作用。

有學者認為，神鳥並非朱雀，而是朱鳥。中國政法大學人文學院教授黃震雲提出兩個理由：一是因為青龍、白虎、朱雀、玄武四大星宿並未在棺蓋全部出現；其次根據此前考古資料，朱雀尾巴是散開的，而朱鳥不分叉，與棺蓋上圖案更相吻合。

(中時電子報)