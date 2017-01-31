中市數位資訊教育成效佳 全國教師創新教學媒體競賽五連冠

台中市數位資訊教育成效佳，全國教師創新教學媒體競賽連續五年奪冠！（陳世宗翻攝）

台中市推動數位學習不遺餘力，根據教育部所建置的「教育雲」平台統計，台中市於全國各縣市上傳教學資源筆數統計名列第2，也在國家教育研究院所舉辦的全國教師創新教學媒體競賽中，連續5年蟬聯團體獎冠軍，成效卓著。

教育局長彭富源說，該局除配合教育部既有資訊教育政策外，今年更主動開發新興計畫；包括新建台中市資訊教育暨網路中心大樓、提升資訊基礎環境維運、加速校園無線網路建置、鼓勵學校推動行動學習計畫及中小學資訊科技融入教學創新教學模式、全面辦理國民中小學資訊知能培訓、資訊教育推廣活動及偏鄉數位應用推動計畫等，建置中小學數位教育環境。

市府教育局受教育部委託，整合各縣市教育體系OpenID，使用單一帳號密碼即可登入多種系統平台，提升服務能量及資訊安全，對於使用者的身分認證有更為嚴謹的規範，以符合未來資訊安全及行動裝置需求，讓師生可以透過各縣市OpenID使用教學資源與服務，提升教師與學生的資訊知能及素養。

彭富源強調，以學習者為中心是數位時代的教學趨勢，台中市積極推動數位適性整合學習，全面普及校園無線網路化，結合e化數位教室設備，搭配教材資源庫，豐富遠距教學內容，建立不受時空限制的個人化學習環境，提升學生學習興趣與成效，達到隨時隨地學習的效果，翻轉被動式學習，以行動學習為主軸鼓勵教學創新。

(中時)