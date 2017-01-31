鹿港天后宮百業運勢籤 農、漁、糖業今年最旺

鹿港天后宮主委張偉東上香祈福後，開始陸續抽出百業運勢籤。(謝瓊雲攝)

副主任委員胡渭谷擲筊請示媽祖。(謝瓊雲攝)

副主任委員蔡平焜負責位各行各業抽出預測今年運勢的籤詩。(謝瓊雲攝)

廟裡最年輕的解籤員，26歲專員施彥丞為百業運勢籤解籤說明。(謝瓊雲攝)

農業米糧、糖業、漁業、建材與工業製藥等五大行業運勢最旺，都抽中上上籤。(謝瓊雲攝)

印刷業和日用什貨業今年的運勢則不太好。(謝瓊雲攝)

初四接財神，鹿港天后宮31日上午為各行各業抽出運勢籤，其中最旺的農業米糧、糖業、漁業、建材與工業製藥等五大行業，都抽中上上籤，今年運勢最差的則屬印刷業和日用什貨業。

鹿港天后宮每年都會依循流傳百年的傳統，在大年初四抽出百業籤，預測各行各業運勢；今年抽籤儀式，在主委張偉東上香祈褔後開始，由副主委蔡平焜抽籤、副主委胡渭谷擲筊，依序為40多種行業別，抽出預測今年產業運勢的籤詩。

隨後在天后宮宮務組長張國珍陪同下，由26歲專員施彥丞負責解籤。運勢最暢旺的就屬農業米糧、糖業、漁業，都抽中第三手上上籤，「前生結下好姻緣，今日相逢赤線籤」，意指做生意可「財臨午運、南方更利」。

另外，建材業與工業製藥業也是上上籤，「積德如君幾十年，何須禮拜問神仙」，將可「十分財氣、滿載而歸」。

施彥丞指出，印刷業和日用什貨業今年運勢不好，「貧窮疾病倍傷神」，建議最好一切謹慎保守而為。

張偉東表示，媽祖聖示的籤詩預測今年百業運勢，可供各行各業從業人員和負責人參考，雖有神明提點，但事在人為，抽到上上籤的仍需付出努力，運勢差的也無須氣餒，只要更謹慎、多多加油，才能安穩度過今年，耐心等待豐碩成果。

(中時)