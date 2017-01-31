飛機狂為逐夢 賴光哲一頭栽進機械世界

大同大學機械系榮譽教授賴光哲，追尋飛機夢而投入機械領域，為的就是親手製造飛機，他更將機械製造原理和飛機結合成課程，在系上打造航空博物館。

走進賴光哲的研究室，舉目所及都是飛機，頭頂上、牆壁邊，都是各式各樣大大小小的模型飛機，包括他自己動手做的，還有學生製作的模型，書櫃上則是滿滿的飛機相關書籍，只要抬頭望向窗外，經常可看到飛往松山機場降落的飛機，就像是得天獨厚的「賞機觀景台」。

談起和飛機結下的緣分，賴光哲表示，自己也記不清，但依稀記得國小時曾把玩木製玩具飛機，之後就一頭栽進飛機世界，後來看到報紙介紹台大機械系，提到系上有航空組，讓他立定志向要考上大學念機械系，有朝一日要「自己做飛機」。

早期有關飛機的書並不多，賴光哲表示，自己念初高中時，雖然想讀飛機的書，但幾乎都是英文或日文，因此他很認真讀英文，等到聯考完又開始念日文，為的就是讀懂飛機相關書籍。

考上淡江大學機械系後，賴光哲更為自己立下目標，希望能做出旋翼機和直升機，所有人都跟他說不可能，但他認為這是因為製造能力不足，因此萌生到日本留學的想法，希望進修機械加工。

準備留學考時，賴光哲打聽到一位機械系名師，在大同大學兼課，於是想方設法要去旁聽，但當時學校門禁森嚴，外校生出入容易被發現，他靈機一動，將大學服改繡大同字樣，再搭配襯衫、領帶和深藍色褲子，偽裝成大同學生入校聽課，一聽就是一學年，也感覺自己離飛機夢更進一步。

考上東京工業大學後，雖然念機械加工，但賴光哲並未忘記飛機，在當地買了很多飛機相關書籍，還自己做飛機模型，畢業後到機械工廠上班，有一次看到某零件的訂購客戶是波音公司，還特地收藏零件加工切下的鐵屑。

在機械工廠待了幾年，覺得自己學了不少，賴光哲決定回台，到大同大學機械系任教後，賴光哲將大一機械製造課和他的飛機夢結合，講解飛機設計原理和結構後，就給學生一張紙、一把美工刀，還有尺和糨糊，就讓學生自己學會設計紙飛機，期末還舉行紙飛機大賽，看誰滯空時間最久。

大四課程有專題製作，有學生提議製作大型飛機，他就提供引擎、遙控器，和學生一起攜手做飛機，更事先請遙控飛機迷指導如何操控飛機，但因為學校操場不適合飛機操控，賴光哲就自己繪製飛機場設計圖，並四處奔波請託，最後成功獲得市府協助，蓋了一個遙控飛機的專屬飛行場。

熱愛飛機的賴光哲，還花了很多心力蒐集資料和模型，將走廊打造成「航空博物館」，包括從早期的飛機模型、飛機的結構原理、機型的發展等資料，雖然地方不大，但「麻雀雖小，五臟俱全」。

甫從大同大學退休的賴光哲，現在還在學校兼課，但終於有更多自己的時間，完成自己未竟的飛機夢。賴光哲表示，自己曾製造模型飛機，也親自操控模型飛機飛行，還帶學生做紙飛機，但過去都是以傳統機型為主，未來希望挑戰等級、難度更高的全翼機，讓他的飛機夢畫下圓滿句點。1060131

(中央社)