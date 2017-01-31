荷比盧最大 東格倫市集挑古董
禮拜天的歐洲多數商家都不開門做生意，沒事幹的旅客或許可以考慮到比利時東格倫這個號稱是比利時、荷蘭與盧森堡三國最大的古董市集，搞不好能找到千古好物。
靠近比利時與荷蘭、德國邊境的東格倫（Tongeren），是比利時最古老的城市，這裡還留有不少古羅馬遺跡，光是城市歷史就超過2000年。
因為是老城市，老東西自然多。加上大戰期間，歐洲許多國家遭受砲火攻擊，不少有錢人將珍貴物品運送並藏在當時中立的比利時。戰後為了生活，許多人只得將古董拿出來變賣，讓這裡逐漸成為古董交易的集散地。
也因此，人口不過3萬人的東格倫，半數商家都是賣古董的，不光是淘貨的觀光客多，鄰近國家的古董商也會到這裡來找找有沒有好貨。
每個禮拜天一早6點開始，東格倫的古董市集就開張接客了，數條大街上超過350個攤位，還有一整個室內停車場與球場，加上一間接著一間的店面，想淘好貨的民眾逛都逛不完。
和許多古董市集裡充斥著二手衣物不同，東格倫古董市集從家具、裝飾品、首飾、相機、書畫、鍋碗瓢盆應有盡有，琳瑯滿目、包羅萬象，不少物品一眼就可以看出歷史悠久。
所謂早起的鳥有蟲吃，有興趣到這邊來淘貨的人，最好是越早越好。據說這邊的老闆通常會給第1個上門的客人特別優惠，所以很多人會趕早來挑貨，就是希望能拿到好價格。不過有興趣來淘寶的民眾可得記得多帶點現金，雖然越來越多商家接受信用卡，但現金交易仍是主流，還容易跟老闆要到折扣。1060131
(中央社)
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