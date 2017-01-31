體驗從無到有 他致力推造物教育

「機械系就是造物系」，大同大學機械系榮譽教授賴光哲將鑽木取火等概念帶入課堂，讓學生體驗從無到有的造物過程，啟發學生動手做，從中學得創新能力。

「造物就是一個從無到有的過程」，大同大學機械系榮譽教授賴光哲表示，他從日本返台任教，剛開始教大一機械製造，為激起大家學習的興趣，他帶學生宣示加入「造物社」，並在課堂上演「鑽木取火」教學演示，讓學生看得嘖嘖稱奇。

賴光哲表示，兒子念小學時，國文課曾提到「鑽木取火」，他靈機一動，就在家裡嘗試，但沒有成功，後來找書研究，才發現鑽木取火不簡單，必須要有起火板，使用的木材和起火板材料還得不一樣，甚至連轉動角度都有學問，後來研究成功後，他就將鑽木取火儀式帶到課堂上，象徵點燃學生心中想學習之火。

由於大一學生對機械還不太瞭解，為了讓學生體會從無到有的過程，喜愛飛機的賴光哲也將機械製造概念和飛機設計原理結合，講解飛機的結構設計後，給學生紙張、美工刀、尺和漿糊，自己畫圖設計、動手做，期末作業就是紙飛機大賽。

由於就讀大同大學的學生多半是高中生，賴光哲表示，心中一直有個夢想，希望在大學4年中，將學生「改造成發明造物的勇士」，但大學上課通常只講技術，而不講技能，就像告訴學生怎麼製造飛機，但飛機每個零件的製造都需要技能。

為了幫學生培養技能，賴光哲因此在寒暑假開辦特訓營隊，希望在240小時的訓練中，幫學生打好基礎，培養有技能、有技術、又能發揮創意的人才，但幾年下來他也發現，240小時的訓練還是不夠用，所以他心中有更大的藍圖，希望打造「機械造物精英基礎教育」。

賴光哲坦言，現在家長的觀念還沒改變，總認為成績不好才去念高職，但其實要培養有為造物的人才，最重要的就是技能，親自動手做，才會促進發想，而高職（技術型高中）有設備、有師資，可以成為「發明造物人才的搖籃」。

致力推動造物教育的賴光哲，也希望能和高職合作，投注資源來支持教師，並提供最好的教材，「高職不是只能培養一技之長」，造物教育從大學才開始已經太遲，若能及早投入，讓學生在高中職階段接受紮實訓練，厚植技能基礎，大學再專攻技術，才能真正培養出好的造物人才。1060131

(中央社)