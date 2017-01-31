春節 聯合國微博白目貼文挨罵

聯合國新浪微博官方賬號除夕夜先後發出兩條微博，引發大陸網民痛批掃興。(圖/中國網)

聯合國新浪微博官方賬號除夕夜先後發出兩條微博，一則指「年夜飯吃完了嗎？」，「全球現在仍有8億人每天忍受飢餓折磨」；另一條則是指新春放煙火時，「帶你去看另一個世界」，搭配全球戰亂地區的短片。立即引發大陸網民痛批掃興，最後，聯合國新浪微博撤下這兩則貼文。

據《環球時報》報導，年三十(27日)傍晚和年初一(28日）凌晨，聯合國新浪微博官方帳號先後發表兩條微博，一條稱，「年夜飯吃完了嗎？一定很豐盛吧！然而，你知道嗎？全球現在仍有8億人每天忍受飢餓折磨」；另一條則寫道「當新春禮花綻放的時刻，我們帶你去看另一個世界」，並配發了一個展現全球戰亂地區的短片。這引發不少內地網民不滿和爭議，「大過年的發這個，感覺怪怪的。」截至初一晚上8點，這兩條微博的評論數已分別達2.4萬和4.7萬，遠遠超過平時500左右的評論數。

最後，兩則爭議微博已經被刪除，評論功能亦被暫停。北京大學教授張頤武表示，雖然兩條微博的內容原本是一種善意的呼籲，但微博發出的時機是在中國的農曆新年期間，確實會讓一些中國公眾的感覺不是特別好，也容易在感受上引起歧義，尤其是在中國有春節（農曆新年）期間表達吉祥和祝福的習俗，在公共關係的處理上不是特別適宜。

(中時電子報)