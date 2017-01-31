蔡英文視察機捷：要讓20年等待更完善
蔡英文總統今天視察機場捷運，蔡英文致詞時表示，通車後，桃園市要走入捷運時代，捷運也將進入新的里程碑，今天成果都是靠大家努力，中央地方攜手同心。
蔡英文表示，「等待20年，我們要讓這等待更完善」，接下來提供使用者最好服務，也是挑戰開始。
蔡英文說，她從學生時代，走過許多大機場，一下飛機的交通連結非常重要，機場捷運讓台灣走向更文明國家。現在是最後關鍵，大家加油。
蔡英文總統上午9點從桃園機場捷運A1站，參觀預辦登機等系統，到達第二航廈時，總統下車參觀，媒體詢問，桃園捷運舒服嗎？總統回頭微笑，手比了「讚」。
在A18高鐵桃園站，桃園機場捷運董事長劉坤億長說，「我們要跟總統報告，我們準備好了。」
桃園市長鄭文燦致詞時表示，「爭議會過去 ，建設會留下，口水會過去，方便會留下來」，會用工程結餘款繼續後續完成。
他說，2月2日試乘，試營運期間是限時限量壓力測試，預估搭乘人數將超過70萬人次，團體試乘人數預估每約1至2萬人次，自由試乘人數預估每日約4萬人次。為期一個月的試營運，期間免費搭乘；並3月2日通車，第一個月票價打5折惠，4月2日起恢復原價。
鄭文燦強調，中南部鄉親可以直接到A18站換捷運到機場。這站也會是未來最賺錢的一站。A18高鐵桃園站與高鐵連結，未來中南部旅客可搭乘高鐵，轉乘捷運至桃園機場，僅需10分鐘。機場捷運不只為台北、新北、桃園居民服務，更提升中南部出國旅客的便利性。
交通部長賀陳旦致詞時說，面對爭議才能把事情釐清，鄭市長笑的很燦爛，這是大家辛苦交付的結果。政府準備好，接下來也要民眾來檢視。機場捷運代表，把機場帶到世界第一個等級，從此機場過了4千萬人次後，就要進入大聯盟，與新加坡樟宜等機場一起列入同等級這要靠準點服務，台灣民眾文明，要讓台灣機場捷運成為台灣進步新引擎。
(中時)
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