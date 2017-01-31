邰智源採放任教育 讓17歲兒變高材生

邰智源兒子自律性強，多次拿全校第一名。(圖／本報系資料照)

藝人邰智源以模仿出名，不少新人都拜他為師，不過他17歲兒子卻對演藝圈沒有興趣，反而擅長讀書，多次拿到全校成績第一名，但邰智源坦言對兒子採放任教育，還希望他盡量出去玩。

據《ETtoday新聞雲》報導，邰智源拿過美國紐約科技學院大眾傳播的碩士，而他的17歲兒子邰靖不惶多讓，以全校第1名畢業薇閣中學，雖然擦身建中，但最後選擇直升薇閣高中部，邰智源透露兒子沒有補習，都是自己主動念書，不過他卻希望他多出去玩，是被兒子嫌：「你不要煩我，我書還沒讀完。」

他對兒子教育沒有特別要求，採取較為放任，不過兒子自律性強，所以他反而覺得他休閒娛樂太少，希望他考完大學盡量去玩，會不會擔心他學壞，他直言：「那是你的人生，你要學壞我也沒辦法。你連分辨能力都沒有，你是廢物嗎？」

而他的兒子小時後雖然拿過相聲比賽冠軍，但對演藝圈沒興趣，還虧自己老爸沒什麼新哏，未來想往科學研究方面發展。

(中時電子報)