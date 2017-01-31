邰智源採放任教育 讓17歲兒變高材生
藝人邰智源以模仿出名，不少新人都拜他為師，不過他17歲兒子卻對演藝圈沒有興趣，反而擅長讀書，多次拿到全校成績第一名，但邰智源坦言對兒子採放任教育，還希望他盡量出去玩。
據《ETtoday新聞雲》報導，邰智源拿過美國紐約科技學院大眾傳播的碩士，而他的17歲兒子邰靖不惶多讓，以全校第1名畢業薇閣中學，雖然擦身建中，但最後選擇直升薇閣高中部，邰智源透露兒子沒有補習，都是自己主動念書，不過他卻希望他多出去玩，是被兒子嫌：「你不要煩我，我書還沒讀完。」
他對兒子教育沒有特別要求，採取較為放任，不過兒子自律性強，所以他反而覺得他休閒娛樂太少，希望他考完大學盡量去玩，會不會擔心他學壞，他直言：「那是你的人生，你要學壞我也沒辦法。你連分辨能力都沒有，你是廢物嗎？」
而他的兒子小時後雖然拿過相聲比賽冠軍，但對演藝圈沒興趣，還虧自己老爸沒什麼新哏，未來想往科學研究方面發展。
(中時電子報)
關鍵字：邰智源、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。