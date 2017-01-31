韋伯後第一人 考辛斯無法率國王奪勝
國王隊考辛斯本季打出精彩表現，除了維持單場平均「雙10表現」外，平均得分更是寫下生涯新高，他今率隊前往七六人隊主場踢館，全場轟下驚人的46分、15籃板，這也是國王隊史自明星大前鋒韋伯曾在2001年單場締造45分、15籃板後第一人，但他卻提前犯滿離場，無緣率隊奪勝，國王最終以119比122落敗。
進入2017年狀況火熱的七六人隊，徹底擺脫爛隊封號，儘管賽前接連敗給火箭與公牛，苦吞2連敗，此役又少了頭號主力恩比德，但憑藉團隊戰力鎮守主場有成，柯文頓砍進包括4個三分球在內的23分，外帶10籃板，帶出7人得分達兩位數，率領七六人從上半場結束還落後16分的劣勢反攻，第3節攻下42分逆轉戰局。
考辛斯全場猛攻46分，卻在比賽終了前58秒犯滿離場，當時國王隊落後4分，接下來採取犯規戰術有成，阿弗拉洛與麥特巴恩斯接連投進三分球，讓比賽只有1分差距，但七六人韓德生穩穩罰進2球，阿弗拉洛壓哨三分球沒進，由七六人隊留住勝利。
本季平均可攻下20.2分的七六人隊恩比德，因膝蓋傷勢缺陣，接下來球隊前往德州作客小牛隊與馬刺隊主場的比賽，也不會隨隊前往。
(中時電子報)
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