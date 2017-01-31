回鄉延續家業 果雕高手變製茶常勝軍
曾向阿基師學藝的蔬果雕高手葉文鵬，28歲回到家鄉延續家業，經過20多年的苦學，去年一舉奪下新北好茶冬茶評鑑「頭等三」及「頭等五」獎項，擦亮製茶第3代招牌。
50歲的葉文鵬因熱愛攝影及運動，黝黑的膚色讓熟識的人習慣稱他「小黑」。他說，小時候不喜歡茶，因為每到產季，就得過著沒日沒夜的生活，白天採茶、夜裡熬夜炒茶，加上早年機械不發達，幾乎都仰賴手工，手指常被燙傷、長水泡。
國中畢業後，他決定「轉換跑道」，前往台北國賓飯店學習廚藝，培養第二專長。葉文鵬說，第一次看見蔬果雕，心中滿是讚嘆與崇敬，後來很幸運有機會向師父鄭衍基學習，琢磨果雕技術。
「可能是延續家業的使命感作祟吧！」葉文鵬笑說，28歲那年，他下定決心回鄉，從事最以前最排斥的製茶生活，他以兒時做茶經驗為基礎，再虛心向在地茶師傅請教，逐漸磨出屬於自己的製茶技術。
農業局表示，葉文鵬從民國102年起，連續3年獲得石碇區冬茶評鑑特等獎，105年更在市級評鑑嶄露頭角，奪下冬茶「頭等三」及「頭等五」獎項，茶湯品質受到評審們肯定。
石碇區農會總幹事王瑞琦指出，小黑茶園經營面積約2公頃，夫妻倆做事認真、待人和氣，深受當地農友及消費者喜愛，民眾有機會到石碇，不妨安排一趟農友茶園輕旅行，品嚐石碇在地茶的好滋味。1060131
(中央社)
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