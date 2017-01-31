遭檢舉自宅開賭場 屏東議員兒子送辦
屏東縣議員曾福金遭檢舉在家開賭場，並有聚賭影片PO網，警方昨天前往查緝，查扣賭具一批，將屋主曾福金兒子等3人送辦；曾福金則說，當天回家看兒子，並未參與，訊後請回。
這段「縣議員家竟然變賭場？！」影片顯示，當晚這處民宅燈火通明，外頭停了好多車，10、20人蹲坐小椅子圍成圈，以老人家居多，中間有人來回收錢。
投訴民眾說，他們在那裡聚賭好幾天了，現場是曾福金住家，還有拍到曾福金站在門口。影片並顯示地上有不少新台幣百元鈔票，他們玩的是「象棋押寶」。
屏東縣警局內埔分局說，昨天凌晨接獲民眾報案指出，縣議員仗勢在家開設賭場，員警即漏夜前往查緝，但警方到場發現該處民宅大門緊閉，屋內燈火熄滅，不得其門而入；警方勘驗民眾於臉書提供的現場蒐證影像顯示，顯有賭博情事，隨即彙整相關犯罪事證報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦並聲請搜索票查緝。
內埔分局又說，昨晚分局會同縣警局刑事警察大隊及督察科持搜索票再次前往查緝搜索議員住家，查扣象棋等賭具一批，但未查扣賭資，同時通知屋主及相關涉案人員到案說明。
警方指出，曾福金以證人身分到案說明表示，現場屋主是他兒子，當晚他到場找兒子，並沒有下去玩，訊後請回。全案訊後將曾福金兒子、莊家及工作人員函送法辦，並將繼續追查影片中的20多名涉案賭客到案說明。
曾福金受訪則說，當時只是親朋好友在那邊玩一下而已，「有人陷害啦，政治因素嘛。」1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。