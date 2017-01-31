總統蔡英文試搭桃機捷 滿意舒適度比「讚」

總統在抵達A13桃園機場第二航廈站後，由機場公司董事長曾大仁隨行簡報，聽取機場公司在春節的疏運以及未來機捷開通後的旅客接駁規劃。（陳麒全攝）

桃捷公司預計將在春節過後試營運，自2月2日起，啟動為期一個月的免費試乘活動，總統蔡英文大年初四上午體驗機場捷運，從台北車站搭車抵達桃園機場第二航廈。對於機場捷運是否舒適？蔡英文回身向媒體比了一個「讚」的手勢。

總統蔡英文31日上午起在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視導「桃園機場捷運」，並且從A1機場捷運台北站搭車，在機場捷運台北站聽取導覽、視察預辦登機區外，親自從機場捷運台北站搭乘，沿途前往A13桃園機場第二航廈站、A18高鐵桃園站。

蔡總統沿路神情喜悅，也不斷朝著窗外，欣賞沿路的風光美景，也感受到即將開通的機場捷運便利性。

總統在抵達A13桃園機場第二航廈站後，由機場公司董事長曾大仁隨行簡報，聽取機場公司在春節的疏運以及未來機捷開通後的旅客接駁規劃。

總統在聽取簡報後，隨即搭乘機捷前往A18站，並沒有發表任何談話。現場媒體記者詢問機場捷運是否舒適？已經移動腳步準備轉往A13站搭車的蔡總統，回身向媒體比了一個「讚」的手勢。

(中時)