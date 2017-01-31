想哭！鄭中基紅館開唱 舊愛楊千嬅上台給「世紀擁抱」

鄭中基紅館開唱，舊愛楊千嬅驚喜現身，兩人在雙方家人面前上演「世紀擁抱」。(取材自東網on.cc、微博)

歌手鄭中基的《PLAY IT AGAIN世界巡迴演唱會》連開四場，昨天第三場在紅館開唱，在安可橋段出現讓人驚喜的身影，竟是當年轟動一時、至今分手已15年的舊愛楊千嬅，兩人不僅合唱，更在雙方另一半與家人面前上演「世紀擁抱」，態度坦然大方，楊千嬅更因此被封為「最佳前女友」，粉絲也說看了有點感動想哭。

鄭中基與楊千嬅於1999年交往，當年男方奉上〈2月3日〉一曲，打動這天生日的楊千嬅，只是最後兩人沒能走到盡頭，如今已各自成家，昨天楊千嬅作為神秘嘉賓，上台陪舊愛鄭中基一起唱安可，雖然老婆余思敏坐在台下，但台上這對昔日情人沒半點扭捏，反倒笑料百出，楊千嬅讚舊愛大膽，敢邀她當嘉賓，兩人之後同台演唱〈製造浪漫〉，讓全場情緒為之沸騰。

過程中，楊千嬅耳機壞掉，笑稱整場不知道自己有沒有走音，而鄭中基也不避諱地上前幫她整理，前女友卻忙著逗他，問鄭中基前一場的點歌橋段被點到她的歌，直呼歌迷根本在整他，鄭中基則說這回楊千嬅情義相挺，他未來一定會「還債」，兩人默契絕佳完成演出，更在舞台上演「世紀擁抱」，15年前的哪段時光在此時昇華為了美好的友誼，讓人動容，楊千嬅也非常夠義氣，事後還發布了微博，支持鄭中基，寫下「恭喜發財，年初二晚上，真爆炸，能夠圓滿別人的快樂和成功是我的福氣，感恩。請繼續努力，把最好的表演給你的支持者」，誠意滿滿。

(中時電子報)