機捷將開通 蔡英文：台灣公共運輸進入新里程碑

蔡英文總統31日試乘機捷後發表談話。（楊明峰攝）

機場捷運今年2月2日起試營運，訂於3月2日正式通車。蔡英文總統31日視導機捷，從A1站（台北車站）試乘於A18站（高鐵桃園站）下車。她致詞表示，機捷通車後讓桃園走入捷運世代外，也讓台灣公共運輸邁入新的里程碑。通車將帶動在地發展，連結北北桃外，更能增加桃園機場運輸的能量，讓國內外使用者感受台灣濃濃的人情味。

蔡英文指出，機捷為全國最長的捷運系統，橫跨3直轄市，連結高鐵、台鐵、台北捷運，未來不只是北北桃交通運輸更方便，對其他國人同胞出國來說，也增加一項更便利的選擇。這樣的成果係靠中央、地方攜手同心，一項一項解決問題，讓系統安全穩固，且通過國際認證的測試。而機捷20年通車，實在讓國人等太久了，為了要讓等待更值得，期許同仁在機捷相關營運努力上，要做得更完善。

蔡英文說，通車意義不只連結北北桃，便利交通運輸，改變桃園生活風貌，另外也提升機場運輸的能量，勉勵機捷將要提供更優質服務，讓國內外使用者感受到台灣濃濃人情味。而同仁努力很久，通過很多測試，而提供使用者最好服務，才是真正考驗，「全世界旅客的評價，就是將來要產出的成績單、。

蔡英文感謝相關單位為機捷通車前的努力，透過機場捷運讓台灣走入另一個世代，走向更現代化、先進的國家，感謝各位為通車前最後的關鍵而努力，「大家加油、加油，再加油」。

(中時)