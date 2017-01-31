移民禁令存異心 川普開除代理司法部長

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美國代理司法部長葉茨（Sally Yates）下令司法部律師不要為總統川普引發爭議的移民行政命令辯護後，川普今天開除她。

法新社報導，白宮在聲明中說：「代理司法部長葉茨拒絕執行目的是保護美國公民的合法命令，背叛了司法部。」

「總統川普解除葉茨職務，隨後點名維吉尼亞州東區聯邦檢察官伯恩特（Dana Boente）出任代理司法部長，直到聯邦參議員塞申斯（Jeff Sessions）人事案最終獲得參院確認。」

路透社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）也在推特上宣布此事。

美國總統川普27日簽署行政命令，暫時禁止來自7個穆斯林國家的公民入境，葉茨表示，她不認為這項行政命令合法。（譯者：中央社盧映孜）1060131

(中央社)